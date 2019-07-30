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Поездка Трампа в шотландский гольф-клуб обошлась Госдепу в $234 тыс.

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Фото: TASS/Andrew Milligan/PA Images/TASS
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Порядка $234 тыс. потратил Госдепартамент США на поездку президента страны Дональда Трампа в элитный гольф-клуб в Шотландии. Об этом 30 июля пишет The Hill.

По данным издания, о сумме расходов на посещение гольф-клуба Trump Turnberry рассказал Стивен Линик, выполняющий надзорные функции генерального инспектора внешнеполитического ведомства.

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Как пишет сайт kp.ru, поездка состоялась еще в июле 2018 года и продлилась два дня. Наибольшая часть расходов — порядка $111 тыс. — ушла на оплату аренды гостиничных номеров для Трампа, его подчиненных и сотрудников Госдепа. Кроме того, недешево обошлась выплата командировочных и сверхурочных, а также аренда самолетов и питание.

Линик уточнил, что сумма в $234 тыс. не включает те средства, которые министерство внутренней безопасности США уже возместило Государственному департаменту страны.

Как пишет ТАСС, отчет генерального инспектора поступил спустя почти год после поездки, поскольку сенаторы Элизабет Уоррен и Томас Карпер, а также конгрессмен Элайджа Каммингс запросили у ведомства информацию о расходах во время поездки в Шотландию.

«Американцы не должны оплачивать неоправданные и расточительные поездки президента для игры в гольф за границей», — заявили представители законодателей после ознакомления с отчетом. При этом в ведомстве не ответили на вопрос демократов об объеме прибыли, которую гольф-клуб Трампа получил после этой поездки.

13 июля 2018 года Трамп завершил рабочую часть своего визита в Великобританию и провел выходные в Шотландии на территории собственного гольф-клуба, играя в гольф.

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