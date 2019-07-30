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В Подмосковье 14 человек отравились неизвестным газом

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После отравления неизвестным газом в Московской области семь человек попали в больницы, еще семь отказались от госпитализации. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

ЧП произошло 30 июля в поселке Ленинские Горки Московской области. Всего неизвестным газом отравились 14 рабочих, пишет сайт kp.ru. Пострадавшие обратились в местную амбулаторию, где им оказали первую помощь.

Семерых пациентов распределили в медучреждения Подольска, Домодедово, Видного. Их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести, пишет агентство городских новостей «Москва». Еще семь человек после осмотра от госпитализации отказались.

По предварительной версии, причиной стало несоблюдение мер безопасности при дезинфекции помещений от насекомых.

29 июля сообщалось, что проверку организовали из-за взрыва газа в строящемся доме в Якутске.

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