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Выплаты ветеранам ВОВ предлагают удвоить в Псковской области

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Ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны предлагают увеличить вдвое в Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников поручил рассмотреть вопрос о финансировании.

На текущий момент выплата ветеранам перед 9 Мая в Псковской области составляет 5 тыс. рублей. Средства выплачиваются из областного бюджета. Председатель комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян предложил вдвое увеличить размер выплаты. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Глава региона поручил проработать вопрос, рассчитать количество ветеранов и необходимую сумму выплат. Кроме того, Михаил Ведерников поручил председателю регионального парламента Александру Котову предусмотреть статью расходов в планировании бюджета на 2020 год.

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