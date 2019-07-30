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Жителей Краснодарского края предупреждают об отравлениях грибами

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В Краснодарском крае зафиксированы случаи отравления грибами. Администрация Краснодара просит местных жителей соблюдать осторожность при покупке грибов.

По данным властей, в 2017 году было зафиксировано 27 случаев отравления, когда заболели 33 человека, в 2018 году — 115 случаев со 151 пострадавшим. При этом в двух случаях отравившиеся краснодарцы погибли. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia. В 2019 году уже зафиксированы первые случаи отравлений от употребления продукта.

В администрации Краснодара уточняют, что стоит отказаться от покупки грибов на стихийных рынках, возле трасс, а также с рук у неизвестных лиц.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области родители и шестеро детей госпитализированы после употребления грибов.

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