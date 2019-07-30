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Работу палаточного лагеря приостановили в Псковской области

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В Печорском районе Псковской области приостановили работу детского палаточного лагеря «Русская земля». Об этом стало известно на совещании по вопросам обеспечения пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях, которое прошло под руководством губернатора Михаила Ведерникова во вторник, 30 июля.

По словам главы региона, палаточный лагерь не включен в реестр лагерей и не прошел необходимые проверки. Ведерников отметил, что руководство территории отдыха проявило инициативу устранить нарушения и поручил взять лагерь на контроль, пишет Псковская Лента Новостей.

Губернатор также рассказал, что сейчас в области сформированы добровольные пожарные дружины, в которые входят 110 человек. Они помогают контролировать ситуацию с противопожарной обстановкой в регионе.

На этом же совещании глава Псковской области рассказал о планах построить в регионе несколько новых детских загородных лагерей.

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