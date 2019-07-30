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В Англии введут временные удаления футболистов

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Футбольная ассоциация Англии (FA) введет временное удаление игроков с поля. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации 30 июля.

Уточняется, что нововведение будет действовать с сезона-2019/20 в некоторых лигах страны. Как пишет RT, в частности, его будут использовать в чемпионатах уровня ниже пятой английской лиги, а также в женском футболе.

На скамейку штрафников будут отправлять футболистов, которые слишком активно оспаривают решения арбитров. Вместе с тем, два временных удаления игрока приведут его к красной карточке.

24 июля сообщалось, что нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси дисквалифицирован на один матч и оштрафован за неподобающее поведение на Кубке Америки-2019.

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