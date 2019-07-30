С космодрома Плесецк стартовала ракета со спутником «Меридиан»

Ракета «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Плесецк. Носитель отправил на орбиту спутник «Меридиан». Все процедуры по запуску провел расчет ВКС. Это уже третий старт в этом году с самого северного космодрома России. Спутники «Меридиан» строят по заказу Минобороны, но у них двойное назначение. Кроме военных нужд аппараты обеспечивают связь кораблей на Северном морском пути.