Приговор по делу о беспорядках в спецучилище вынесли в Псковской области

Суд Псковской области вынес приговор в отношении семи воспитанников Себежского специального учебно-воспитательного училища. Их обвиняли в организации массовых беспорядков.

Как сообщает ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону, следствие установило, что 4 марта 2018 года шестеро воспитанников училища по призыву еще одного ушли без спроса за пределы учреждения за алкоголем. Они вернулись и распили спиртное.

В тот же вечер из училища сбежали все 37 воспитанников. Семеро инициаторов побега повредили имущество. Они также призывали применять насилие в отношении персонала.

Вскоре всех подростков задержали, работа училища нормализовалась. Ущерб, нанесенный учреждению во время погрома, оценили в 10 тыс. рублей. Травму носа получил дежурный.

Организатор и участники массовых беспорядков получили от двух до четырех лет лишения свободы. Несовершеннолетние будут отбывать срок в воспитательной колонии, а достигшие совершеннолетия — в исправительной общего режима.