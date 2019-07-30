Медведев оценил ситуацию с лесными пожарами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами заявил, что ситуация с лесными пожарами в регионах Сибири сложная и требует координированных действий. Об этом во вторник, 30 июля, пишет «РИА Новости».

По словам премьера, губернаторам следует взять ситуацию под контроль. «Каждый руководитель субъекта федерации, каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль — не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом», — подчеркнул Медведев.

При этом глава правительства отметил, что опасности для жизни людей пожары на данный момент не представляют, но прогноз сложный. Медведев поручил министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину лично проверить ситуацию в Сибири на месте.

По словам самого Кобылкина, площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 млн га, что на 12% больше, чем в прошлом году.

По данным «Авиалесоохраны», сейчас на территории России горит более 170 тыс. га лесов, из них большая часть пожаров — в Иркутской области, где огнем охвачено более 144 тыс. га. При этом около 320 очагов находятся в отдаленных и труднодоступных местностях. Подобные сложные возгорания не тушат, так как затраты на борьбу с огнем превышают прогнозируемый вред.