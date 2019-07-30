Американские конгрессмены посетят Совет Федерации в конце августа

Сотрудники аппарата конгресса США 29 августа посетят Совет Федерации. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил глава международного комитета верхней палаты российского парламента Константин Косачев.

«В Совфеде 29 августа будет группа помощников сенаторов и конгрессменов. Цели ознакомительные, уровень технический», — цитирует Косачева «РИА Новости».

В начале 2019 года должна была состояться поездка российских парламентариев в США. Предполагалось, что делегация во главе с зампредом международного комитета Совфеда Андреем Климовым встретится с коллегами в конгрессе и сенате. Однако поездку пришлось отменить из-за новых антироссийских санкций, введенных Вашингтоном.

В середине февраля группа американских сенаторов внесла на рассмотрение конгресса проект под названием «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля». Документ предполагал введение санкций против госдолга РФ, российских банков, IT-сферы, кораблестроителей, нефтяной отрасли, а также персональные санкции против представителей спецслужб, чиновников и бизнесменов.

Таким образом конгрессмены ответили на якобы вмешательство России в демократические процессы за рубежом, «агрессию» Москвы против Украины, а также на действия российской стороны в Сирии.