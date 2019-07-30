Объединение пассажиров пояснило идею о блокировке сервисов перевозок

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) не предлагало блокировать в России BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы» и аналогичные ресурсы, если речь идет о перевозках легковыми автомобилями, инициатива касается лишь автобусных перевозок без соответствующих разрешительных документов. Об этом во вторник, 30 июля, написал в Facebook председатель организации Илья Зотов.

«Мы не предлагали блокировать сервис BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы» и прочие ресурсы, всего их 229, если они осуществляют перевозку до восьми пассажиров, то есть на перевозку автомобилем наше предложение никаким образом не распространяется», — написал председатель ООП.

По его словам, если пассажир бронирует поездку на автомобиле через сервис перевозок, а по факту его везут на автобусе большой вместимости (свыше 40 мест) и при этом перевозчик не имеет никаких документов, разрешающих такую деятельность, то подобные сервисы должны быть заблокированы.

Ранее во вторник «Известия» писали, что ООП направило в Госдуму предложение создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков. В список попали BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру» и другие.