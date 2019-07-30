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Музей истории рязанского леденца установит в Рязани новый арт-объект

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В центре Рязани 2 августа установят новый арт-объект. Его подарит городу музей истории рязанского ледеца.

Как рассказала РИА «7 новостей» директор музея Наталья Майзельс, это будут мортира и полевая пушка. Они станут символом памяти о 23 тыс. жителях города, призванных на военную службу в 1812 году.

Майзельс пояснила, что среди героев той войны был Николай Шишков, который позже стал первым рязанским сахароваром и первым председателем комитета сахароваров Российской империи.

В музее уверены, что пушки, установленные на Соборной площади, станут замечательной фотозоной и для жителей Рязани, и для туристов.

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