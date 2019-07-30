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Льготники получили первые земельные участки в Керчи

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В Керчи (Республика Крым) первые семь льготников получили свои земельные участки. Об этом на своей странице в Facebook написал глава администрации города Сергей Бороздин.

«Сегодня первым семерым керчанам из числа льготной категории граждан вручил постановления о передаче в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Все участки предоставлены керчанам в районе Джанкой, где всего откадастрировано для ИЖС 375 участков», — цитирует Бороздина ИА «Крыминформ».

По его словам, в очереди на получение участка находятся 233 человека. Ее планируется закрыть в этом году.

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