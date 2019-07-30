Более 35 млн рублей выплатят семьям в Приморье при рождении первенца

Около 35,4 млн рублей направили на единовременную выплату семьям при рождении первого ребенка в Приморском крае. Выплаты производятся в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края».

По данным департамента труда и социального развития, около 1,3 тыс. семей уже получили единовременную выплату в размере 27,4 тыс. рублей. Помимо этого, 590 семей получили краевую доплату в размере 22,6 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА UssurMedia.

На доплату в региональном бюджете предусмотрено 13,5 млн рублей.

Более 4 тыс. семей получают ежемесячную выплату в размере почти 13,7 тыс. рублей. Ее назначают с 2018 года семьям, где доход на члена семьи не превышает 19,6 тыс. рублей.