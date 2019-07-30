Новые детские загородные лагеря планируют построить в Псковской области

В Псковской области планируют возвести несколько новых детских загородных лагерей. Об этом во вторник, 30 июля, заявил губернатор региона Михаил Ведерников. Тему обсудили на совещании по вопросам обеспечения пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях.

По его словам, сейчас в области работают комплексы загородного отдыха, которым более 30 лет. Ведерников отметил, что все здания необходимо не просто ремонтировать, а перестраивать и модернизировать, сообщает Псковское агентство информации.

При этом глава региона отметил, что разом провести всю работу невозможно. Сейчас прорабатывается несколько вариантов строительства современных детских лагерей для отдыха детей.