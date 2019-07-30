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Активность клещей в Орловской области снижается

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В Орловской области снизилось число обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещей. Мониторинг за заболеваемостью населения болезнями, передающимися с укусом насекомых, ведет региональное управление Роспотребнадзора.

Как пишет InfoOrel.ru, количество пострадавших от клещей снижается в течение последних трех недель. По состоянию на 25 июля в лечебные учреждения обратились 1694 человека. Среди них 590 детей. По результатам лабораторных исследований установлено, что боррелиями инфицированы 18,1% насекомых.

В этом сезоне клещевой активности зарегистрировали два случая заражения иксодовым клещевым боррелиозом.

Еженедельный мониторинг за заболеваемостью инфекционными заболеваниями, которые передаются с укусом клещей, начался в Орловской области 14 марта. В начале апреля было отмечено уже четыре случая обращения за медицинской помощью из-за укусов.

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