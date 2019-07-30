Установлена причина появления сине-зеленых пятен в реках Татарстана

Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Татарстана установили причину появления сине-зеленых пятен в водных объектах республики. «Цветение» воды вызвано размножением определенных водорослей в природной воде.

Эти водоросли при отмирании выделяют токсины, способные подавлять развитие других видов водорослей. Из-за больших концентраций этих токсинов может погибнуть рыба. Однако «цветение» воды всё же является сезонным фактором.

Как уточняет Inkazan.ru, жители Татарстана жаловались в соцсетях на пятна в местных реках. В частности, их замечали в Волге и Казанке.

Специалисты ведомства обследовали акваторию Куйбышевского водохранилища. Они брали пробы воды в 14 точках контроля от Зеленодольска до Тетюш.