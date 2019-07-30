Жительница Брянской области отдала мошенникам миллион рублей

Мошенники выманили миллион рублей у 52-летней жительницы Карачевского района Брянской области, пообещав компенсацию в размере 5 млн рублей за ранее приобретенные БАДы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

История началась в декабре 2018 года, когда потерпевшей позвонил некто и назвался «сотрудником Министерства юстиции». Она поверила его обещаниям о выплатах. Как отмечает NASHBRYANSK.RU, в течение полугода женщине звонили сотрудники «министерства», «комитета» и «адвокатских фирм» и требовали оплаты услуг и налогов. Когда дама говорила, что у нее нет денег, ей советовали брать кредиты в банке или занимать у знакомых.

Мошенническая схема с компенсациями за БАДы и некачественное лечение не новая. Сообщения о этом в СМИ появлялись еще в 2010 году. В пресс-службе МВД на запрос «Известий» затруднились назвать количество заявлений граждан, связанных с этой преступной схемой. В ведомстве отметили, что ведут учет всех видов афер. По статистике, с января по май 2019 года в России зарегистрировано 102 тыс. случаев мошенничества — это 12% всей структуры преступности. Больше только краж.