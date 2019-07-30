Стала известна причина срабатывания пожарной сигнализации в ТЦ «Авиапарк»

Работа московского торгового центра «Авиапарк», где утром во вторник, 30 июля, эвакуировали посетителей и сотрудников из-за срабатывания пожарной сигнализации, вошла в норму. Об этом сообщила пресс-служба ТЦ.

«Пожара не было, открытого огня тоже. Было задымление у одного из арендаторов. Пролили большое количество масла на плиту, дым зафиксировали детекторы. Вход уже открыт, люди заходят в «Авиапарк», всё в порядке», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что система сработала исправно, все люди эвакуировались в течение четырех минут, и жизни посетителей ничего не угрожало. Людей вывели на улицу, параллельно шла проверка.

«Из здания ТЦ были выведены после срабатывания пожарной сигнализации почти 2 тыс. человек», — цитирует «РИА Новости» представителя пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

Ранее в этот же день сообщалось, что пожарная сигнализация сработала из-за задымления на четвертом этаже торгового центра, где находится фуд-корт, пишет сайт aif.ru. Произошла вспышка жировых отложений в системе вентиляции в одном из ресторанов без последующего возгорания.