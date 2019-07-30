Корейцы проектируют выставочный комплекс рядом с тюменским аэропортом

В Тюмени возле аэропорта Рощино построят международный выставочный центр площадью 7–10 тыс. кв. м. Компания из Южной Кореи JunglimArchitectureCo.Ltd предложила несколько вариантов фасадов, которые посвящены ассоциациям: нефтяная столица, ворота Сибири, территория развития, множество озер и заснеженных лесов.

Согласно концепции, в комплексе будут конференц-залы, залы для брифингов, просторные холлы и выставочные площади общей площадью до 10 тыс. кв. м, пишет портал «Наш город». В конце апреля в Сеуле между тюменской строительной компанией ООО «Инвест Групп» и JunglimArchitectureCo.Ltd был подписан контракт на проектирование.

Напомним, второй этап реконструкции аэровокзала Рощино в Тюмени стартует весной следующего года. Проектирование планируют закончить к декабрю 2019-го. В аэропорту расширят терминал, в котором появятся зона получения багажа, VIP-залы и зал для обслуживания официальных лиц.