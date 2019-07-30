Прямой эфир

Экстремальную полосу препятствий организуют в Пензе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для жителей Пензы организуют экстремальную полосу препятствий «Сурский герой». Ее проведут 11 августа 2019 года и посвятят Дню физкультурника.

Как отмечает ИА «Пенза-пресс», соревнования будут проходить в парке имени Белинского. Это будет бег по пересеченной местности с преодолением искусственных и естественных препятствий. Принять участие в испытаниях смогут только те, кому уже исполнилось 18 лет.

Тем, кто пройдет всю полосу, выдадут памятные жетоны и дипломы. Спонсоры также готовят много сюрпризов.

17 июля сообщалось, что в Пензе построят ледовый дворец для фигурного катания. Он появится в районе Арбековского пруда. Средства на создание дворца выделят в 2021 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фельдшерские пункты впервые откроют в 16 селах Пензенской области
Новое кладбище в Пензе начнут строить в 2022 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017