Экстремальную полосу препятствий организуют в Пензе

Для жителей Пензы организуют экстремальную полосу препятствий «Сурский герой». Ее проведут 11 августа 2019 года и посвятят Дню физкультурника.

Как отмечает ИА «Пенза-пресс», соревнования будут проходить в парке имени Белинского. Это будет бег по пересеченной местности с преодолением искусственных и естественных препятствий. Принять участие в испытаниях смогут только те, кому уже исполнилось 18 лет.

Тем, кто пройдет всю полосу, выдадут памятные жетоны и дипломы. Спонсоры также готовят много сюрпризов.

17 июля сообщалось, что в Пензе построят ледовый дворец для фигурного катания. Он появится в районе Арбековского пруда. Средства на создание дворца выделят в 2021 году.