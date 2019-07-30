Медведев утвердил перечень потенциально опасных пород

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак. В него вошли 12 пород и их метисы. Об этом сообщается на сайте правительства России.

В перечень попали собаки, в генетике которых заложены такие качества, как агрессия и сила: акбаш, амбульдог, американский бандог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака.

Список был сформирован с учетом пожеланий Союза общественных кинологических организаций.

Выгул этих собак без намордника и поводка будет запрещен с 1 января 2020 года, уточняет «Ридус».

МВД России в марте подготовило список, в который вошли 69 пород собак. Позже ведомство сократило его до 13 пунктов.

11 июля сообщалось, что ряд профильных министерств в России предложил расширить перечень потенциально опасных пород собак до 35 пунктов с 13.

Кинолог Владимир Уражевский считает, что список потенциально опасных собак нужен. При этом нельзя забывать, что во многом поведение питомца зависит от воспитания, данного ему хозяином.

«Мы (кинологи. — Ред.) согласны со списком. Эти породы требуют особой подготовки, надо быть более внимательным при воспитании», — цитирует эксперта телеканал «360».