Прямой эфир

Медведев утвердил перечень потенциально опасных пород

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак. В него вошли 12 пород и их метисы. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Собачий закон: почему государство не защищает россиян от бродячих псов
19 лет спустя в России все-таки приняли закон о защите животных, в том числе беспризорных. Он не решил старые проблемы и создал новые

В перечень попали собаки, в генетике которых заложены такие качества, как агрессия и сила: акбаш, амбульдог, американский бандог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака.

Список был сформирован с учетом пожеланий Союза общественных кинологических организаций.

Выгул этих собак без намордника и поводка будет запрещен с 1 января 2020 года, уточняет «Ридус».

МВД России в марте подготовило список, в который вошли 69 пород собак. Позже ведомство сократило его до 13 пунктов.

11 июля сообщалось, что ряд профильных министерств в России предложил расширить перечень потенциально опасных пород собак до 35 пунктов с 13.

Кинолог Владимир Уражевский считает, что список потенциально опасных собак нужен. При этом нельзя забывать, что во многом поведение питомца зависит от воспитания, данного ему хозяином.

«Мы (кинологи. — Ред.) согласны со списком. Эти породы требуют особой подготовки, надо быть более внимательным при воспитании», — цитирует эксперта телеканал «360».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-защитника «Челси» Джона Терри покусали собаки
В Магадане стая бродячих собак напала на ребенка

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017