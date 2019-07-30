Добровольческое движение в сфере культуры организуют в Татарстане

В министерстве культуры Татарстана подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта «Культура» в республике. Она ведется по трем направлениям: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Работа рассчитана до 2024 года.

По словам главы ведомства Ирады Аюповой, нельзя недооценивать важность второго проекта — «Творческие люди», потому что люди — это самое главное, сказала министр. В этой связи она считает необходимым развитие в Татарстане добровольческого движения в сфере культуры.

Глава общественного движения «Волонтеры культуры» Екатерина Морозова во время обсуждения отметила, что иногда государственных сил и средств на сохранение культурного наследия не хватает. Здесь не обойтись без слаженной работы и профильных ведомств, и профессионального сообщества, и деловых кругов, и общественных организаций, пишет ИА «Татар-информ».

Так, волонтеры культуры могли бы взяться за создание туристических маршрутов и организацию общественных пространств, участвовать в культурных мероприятиях, привлекать местных жителей к сохранению памятников культуры. В ряды добровольцев можно включать не только молодежь, но и людей старшего возраста.

17 июля сообщалось, что в Татарстане за первые шесть месяцев 2019 года освоили почти треть из 23,7 млрд рублей, выделенных на нацпроекты.