Мать и сын погибли из-за сгоревшей на плите кастрюли в Краснодаре

Уголовное дело возбуждено по факту смерти женщины и шестилетнего ребенка в Краснодаре. Мать и сын отравились продуктами горения из-за оставленной на плите кастрюли с едой.

Семья проживала в съемной квартире на улице Володарского. По данным следствия, женщина готовила еду, а затем легла с сыном спать. При этом мать оставила на включенной газовой конфорке кастрюлю. В результате возгорания пищи начали выделяться продукты горения. На следующий день супруг женщины при возвращении из командировки не смог зайти в квартиру, так как она была закрыта изнутри. Дверь вскрыли сотрудники экстренных служб. На тот момент женщина с ребенком были мертвы, пишет ИА KrasnodarMedia.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначено проведение судебно-медицинской и пожарной экспертиз.