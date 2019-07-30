Для москвичей проведут бесплатные лекции о родах и воспитании детей

Жителей Москвы пригласили на бесплатные лекции и консультации специалистов в рамках акции «Входите, открыто!». Об этом 30 июля сообщается на сайте столичной мэрии.

В частности, москвичи смогут посетить лекции для будущих родителей и тех, кто впервые воспитывает детей, а также для горожан, которые заботятся о своем здоровье. Все мероприятия будут бесплатными, но на некоторые потребуется предварительная регистрация, пишет «Москва 24».

С 1 по 7 августа пройдут лекции о технике кормления и правильном рационе кормящей матери в рамках Всемирной недели поддержки грудного вскармливания. Лекции проведут в родильных домах и перинатальных центрах, сообщает «Федеральное агентство новостей». 21 августа в клинической больнице № 15 имени Филатова пройдет обсуждение медицинских и психологических вопросов, связанных с подготовкой к родам, а в больнице имени Виноградова будет организована школа отцов, в рамках которой расскажут о ходе беременности и родах, а также научат ухаживать за новорожденными.

Кроме того, ряд мероприятий посвятят психологическим проблемам детей, подростков и их родителей, а также заботе о здоровье в пожилом возрасте. С подробным графиком проведения мероприятий можно ознакомиться на сайте акции.

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