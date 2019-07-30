Пожилой мужчина погиб при пожаре в частном доме в Уфе

В Уфе (Республика Башкортостан) произошел пожар на территории частного хозяйства в микрорайоне Затон. Погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Информация о возгорании поступила во вторник, 30 июля, около 3:00. Пожар удалось локализовать через полчаса, ликвидировать — к 3:45, пишет «МедиаКорСеть».

Площадь возгорания составила 84 кв. м. При осмотре места происшествия было обнаружено тело 74-летнего мужчины.

Разбор сгоревших конструкций завершился на рассвете. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.