Электричку с тематическими вагонами запустят в Омске

В Омске 31 июля запустят пригородную электричку с тематическими вагонами «Исторический» и «Электронная библиотека». Оформление подготовили ко Дню железнодорожника. Состав направится на станцию «Иртышское».

В «Историческом» будут представлены основные вехи строительства и развития Транссибирской магистрали и Западно-Сибирской железной дороги. Вагон «Электронная библиотека» заполнят QR-кодами на скачивание аудиокниг художественной и исторической направленности. На стенах разместят фотографии исторических личностей, связанных с Омском, сообщает ИА «Город55».

Напомним, трамвайные экскурсии запустили в Омске в январе. Маршрут от остановки на Котельникова до ПО «Полет» позволил ознакомиться с малознакомыми уголками города. Трамвай № 8 работал только для экскурсантов. Участникам выдали радиогид, чтобы слушать экскурсовода без помех.