Прямой эфир

Электричку с тематическими вагонами запустят в Омске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске 31 июля запустят пригородную электричку с тематическими вагонами «Исторический» и «Электронная библиотека». Оформление подготовили ко Дню железнодорожника. Состав направится на станцию «Иртышское».

В «Историческом» будут представлены основные вехи строительства и развития Транссибирской магистрали и Западно-Сибирской железной дороги. Вагон «Электронная библиотека» заполнят QR-кодами на скачивание аудиокниг художественной и исторической направленности. На стенах разместят фотографии исторических личностей, связанных с Омском, сообщает ИА «Город55».

Напомним, трамвайные экскурсии запустили в Омске в январе. Маршрут от остановки на Котельникова до ПО «Полет» позволил ознакомиться с малознакомыми уголками города. Трамвай № 8 работал только для экскурсантов. Участникам выдали радиогид, чтобы слушать экскурсовода без помех.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В метро Москвы запустили новый тематический поезд
В метро Москвы запустили тематический поезд к юбилею Минтранса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017