Пять солнечных электростанций построят в Алтайском крае

В Алтайском крае будут производить электричество из солнечной энергии. Комплексы солнечных батарей появятся в Славгороде, Кулундинском, Курьинском, Калманском и Михайловском районах.

Общая мощность станций составит 125 МВт, что в два раза меньше мощности барнаульской ТЭЦ-2. Солнечные батареи не загрязняют атмосферу и не требуют топлива. В регионе подобных объектов пока нет, пишет altapress.ru со ссылкой на «Вести Алтай».

Решается вопрос о выделении земли под строительство объектов. Правительство региона уже заключило соглашение с компанией, которая возвела такие станции в пяти регионах России.

3 июля сообщалось о том, что демонстратор беспилотника на солнечных батареях разработан и испытан в центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского (ЦАГИ).