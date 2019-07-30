Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве

Температура воздуха в Москве с 29 на 30 июля опустилась до 9,5 °C. Холоднее этим летом было только 4 июня — чуть выше 8 градусов. В Гидрометцентре отметили, что температурный антирекорд 30 июля был в 1973 и 2006 годах — воздух остывал до 7,5 °C. В течение недели погода будет определяться влиянием циклонов и прохладных воздушных масс. Фон атмосферного давления останется пониженным. Во второй половине недели показания термометров начнут понемногу увеличиваться, немного сокращая аномалию. В отдельные дни порывы ветра могут быть сильными, пояснил Гидрометцентр.