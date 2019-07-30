В Московском зоопарке отпразднуют день рождения панд Жуи и Диндин

Московский зоопарк отметит день рождения привезенных из Китая панд Жуи и Диндин 31 июля. Об этом 30 июля сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам гендиректора московского зоосада Светланы Акуловой, в павильоне для именинников разложат подарки в красочных упаковках, в которых будут их любимые лакомства — морковь в бамбуковых трубочках. Кроме того, зоологи приготовят для панд торты с цифрами, соответствующими возрасту каждого именинника. Сделаны они будут изо льда и украшены морковкой, яблоком и бамбуком. Вес каждого десерта составит порядка 10 кг, пишет «Федеральное агентство новостей».

Для гостей столичного зоопарка приготовят праздничное шоу с участием китайских барабанщиков — оно начнется в 11:45 у главного входа, а в 12:00 стартует традиционное китайское шествие с бумажным драконом — символом Китая, отмечает РИАМО. В 12:15 у павильона «Фауна Китая» гости смогут спеть поздравительную песню на русском и китайском языках, после чего Жуи и Диндин выпустят в уличные вольеры.

Для посетителей у павильона будет работать тематическая зона, где мастера расскажут об истории и традициях китайского чаепития и проведут дегустацию. Кроме того, будет организована бесплатная фотозона, пишет агентство городских новостей «Москва». В 17:00 откроется выставка картин, посвященных именинникам, а также начнется экскурсия «Гости из Поднебесной».

Пресс-служба московского зоосада уточнила, что самка большой панды Диндин родилась 30 июля 2017 года, а самец — 31 июля 2016 года. В России большие панды живут только в Московском зоопарке. За три месяца медведи окончательно привыкли к наружному вольеру зоопарка и стали не только гулять там, но и отдыхать.

Животные были переданы Китаем России для совместных исследований на 15 лет в конце апреля. Договоренность о передаче Китаем России панд Жуи и Диндин была достигнута во время визита президента России Владимира Путина в КНР в апреле 2019 года. 1 июля Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольера панд.