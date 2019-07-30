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В Севастополе ликвидировали 42 небезопасных пешеходных перехода

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Севастопольская межведомственная комиссия приняла решение о ликвидации 42 пешеходных переходов, которые признали небезопасными. Об этом рассказал и.о. директора городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

«Недавно была проведена работа совместно с ГИБДД по ликвидации 42 пешеходных переходов. Эти решения были утверждены на межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. Это, как правило, пешеходные переходы, которые выполнены не в нормативе и представляют собой потенциальные очаги опасности», — приводит слова Титова онлайн-газета «Новый Севастополь», сказанные им в эфире телеканала «СТВ».

По его словам, переходы должны находиться возле остановок, детских учреждений.

Прокуратура Севастополя обратилась с иском в суд для того, чтобы обязать госпредприятие «Севастопольский автодор» привести пешеходные переходы в норму.

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