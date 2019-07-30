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Тайник с трепангами обнаружили в автобусе на границе с Китаем в Приморье

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Контрабанду трепангов пресекли на пункте пропуска в Приморском крае на границе с Китаем. 11 мешков с ценными водными ресурсами обнаружили в тайнике, обустроенном в пассажирском автобусе.

Тайник был обнаружен во время досмотра транспортного средства, который следовал из Приморья в Китай. Пограничники и таможенники нашли 11 мешков с биоресурсами, которые располагались в технологической полости под крылом заднего колеса. Помимо 15 тыс. особей сушеного дальневосточного трепанга, в мешках нашли 28 клыков диких животных. Об этом сообщает ИА UssurMedia.

Рыночная стоимость контрабандного товара оценивается в 1,5 млн рублей. Водитель автобуса сообщил, что не имеет отношения к тайнику. По факту обнаружения тайника проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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