Водителю иномарки вынесли приговор за гибель ребенка в ДТП в Карелии

Сортавальский городской суд (Республика Карелия) вынес приговор водителю иномарки, по вине которого в ДТП погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что 4 ноября 2019 года 18-летний водитель Chevrolet не справился с управлением и наехал на пешеходов — молодую пару с коляской, в которой находился семимесячный ребенок. Младенец скончался в больнице от полученных травм, напоминает ИА «Карелinform».

Суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии-поселении. Молодому человеку запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, в течение трех лет.

Также суд обязал виновника ДТП выплатить компенсацию потерпевшим в размере 2,5 млн рублей. Еще 577 тыс. рублей он должен выплатить в казну государства за лечение потерпевших.