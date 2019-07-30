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Директора лагеря в Хабаровском крае задержали после избиения ребенка

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Руководителя палаточного лагеря в Хабаровском крае задержали после избиения ребенка сверстниками во время отдыха. Уголовные дела возбуждены по факту причинения тяжкого вреда здоровью и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным правоохранительных органов, палаточный лагерь работал незаконно, при этом за смену продолжительностью две недели родители отдавали до 23 тыс. рублей. Проверка в лагере проводилась после избиения 11-летнего мальчика. Ребенок приехал на отдых из Еврейской автономной области, сообщает Vostokmedia.

Руководитель детского лагеря задержана по решению Следственного комитета. Ей предстоит дать показания по поводу факта избиения ребенка, а также ответить на вопросы, где находились взрослые в момент ЧП.

Инцидент в лагере «Спецназ дети» произошел 23 июля. Дети напали на мальчика, избили его и выбросили в бетонный окоп. Пострадавший самостоятельно выбрался и связался с родителями, после чего его доставили в больницу в Хабаровске. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и перелом позвоночника.

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