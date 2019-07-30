Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск мужа певицы Жасмин — депутата парламента страны Илана Шора. Об этом во вторник, 30 июля, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Ответственность за поиск Шора возложена на Генеральный инспекторат полиции при министерстве внутренних дел.

18 июня министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе обратился к властям Украины с просьбой помочь установить местонахождение Шора. По его словам, он мог незаконно покинуть территорию Молдавии и въехать на Украину через Приднестровье.

В 2017 году Шор был приговорен судом Кишинева к 7,5 года лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях. Ему был запрещен выезд из страны. Несмотря на судимость, в ходе февральских выборов Шор прошел в парламент и стал депутатом.

Шор в 2015 году также обвинялся в мошенничестве и был отправлен под домашний арест на 30 суток по делу о финансовых махинациях с участием банка Banca de Economii, членом правления которого он является.