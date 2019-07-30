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Детские поликлиники в Петербурге досрочно сделают «бережливыми»

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Фото: РИА Новости/Евгений Самарин
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Все поликлиники Санкт-Петербурга уже к началу 2020 года должны перейти на формат работы «бережливая поликлиника». Новые стандарты медицинского обслуживания в лечебных учреждениях Северной столицы внедрят раньше запланированного срока.

В пресс-службе Смольного уточнили, что в настоящий момент новый принцип работы действует в 51 поликлинике, в основном в детских. До конца года формат поменяют все детские поликлиники и 35 взрослых.

Предполагается, что все без исключения учреждения здравоохранения России станут «бережливыми» к 2021 году. В Петербурге пытаются ускорить этот процесс, уточняет телеканал «78».

Новый формат должен сократить очереди и упростить запись на прием. Также станет более удобным процесс получения справок и рецептов, быстрее можно будет сдать анализы и получить их результаты. Кроме того, каждому пациенту врачи будут уделять больше внимания.

Ранее сообщалось, что к концу 2021 года Ленинградскую область должны перевести на электронные медицинские карты.

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