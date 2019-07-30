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Лотосы распустились в Хабаровском крае

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Лотосы начали цвести в Хабаровском крае. Увидеть цветы уже можно на озере в селе Галкино.

По словам специалистов, лотосы просыпаются во время рассвета и к 10:00–11:00 выходят из-под воды. Цветы распускаются к полудню и почти до заката разворачиваются к солнцу. На ночь лотосы опять уходят под воду. Сезон цветения обычно продолжается до второй половины августа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В Хабаровском крае насчитывается более 10 озер с лотосами. Цветение лотосов уже наблюдают на озере в селе Галкино. По данным местных властей, за выходные к водоему приехало большое количество желающих увидеть лотосы.

Местным жителям и туристам напоминают, что при фотографировании цветов нельзя заходить в воду, чтобы не разрушить корневую систему. Кроме того, запрещено рвать лотосы. Штраф за подобные деяния составляет 2,5 тыс. рублей.

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