Финансирование охраны труда увеличили в Новосибирской области

В Новосибирской области на 100,5 млн рублей увеличили финансирование подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Новосибирской области» на 2019 год. Изменения в госпрограмму «Содействие занятости населения» одобрены на заседании правительства региона, которое состоялось 29 июля под руководством губернатора Андрея Травникова.

По словам министра труда и социального развития региона Ярослава Фролова, объем средств удалось увеличить благодаря изменениям объема финансирования Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Деньги пойдут на предупреждение травматизма на производстве и профессиональных заболеваний работников, пишет VN.ru.

Фролов подчеркнул, что часть средств пойдет на санаторно-курортное лечение людей, которые работают на производстве с вредными и опасными факторами.

Помимо этого, в 2019 году увеличено финансирование подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан». Общий объем средств на реализацию составит 101,94 млн рублей.