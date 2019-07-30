Прямой эфир

Финансирование охраны труда увеличили в Новосибирской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новосибирской области на 100,5 млн рублей увеличили финансирование подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Новосибирской области» на 2019 год. Изменения в госпрограмму «Содействие занятости населения» одобрены на заседании правительства региона, которое состоялось 29 июля под руководством губернатора Андрея Травникова.

По словам министра труда и социального развития региона Ярослава Фролова, объем средств удалось увеличить благодаря изменениям объема финансирования Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Деньги пойдут на предупреждение травматизма на производстве и профессиональных заболеваний работников, пишет VN.ru.

Фролов подчеркнул, что часть средств пойдет на санаторно-курортное лечение людей, которые работают на производстве с вредными и опасными факторами.

Помимо этого, в 2019 году увеличено финансирование подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан». Общий объем средств на реализацию составит 101,94 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дополнительные 600 млн рублей потратят на дороги Новосибирской области
Ультразвуковой комплекс для неинвазивной терапии создают в Новосибирске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017