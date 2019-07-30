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Мужчина погиб при пожаре в деревянном доме в Саратовской области

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В городе Ртищево Саратовской области произошел пожар в деревянном доме на четыре квартиры. Погиб мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в ночь на вторник, 30 июля, в 2:47. Площадь пожара составила 190 кв. м. Погиб один человек. В ликвидации огня были задействованы восемь человек и три единицы техники, пишет ИА «Взгляд-инфо».

По данным СУ СКР по региону, хозяин квартиры выпивал с 60-летним приятелем. Именно он стал жертвой пожара в доме. Владелец успел вовремя покинуть помещение.

Основной версией рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении. Точные причины пожара устанавливаются.

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