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Памятниками признали круглое и веерное депо в Петербурге

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Памятниками регионального значения признаны здания круглого и веерного депо Николаевской железной дороги в Санкт-Петербурге. Распоряжение подписал глава комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров.

Оба здания реконструировали для удлинения паровозных стойл, однако они по-прежнему остаются яркими образцами эклектических утилитарных железнодорожных зданий с элементами классицизма, сообщает телеканал «78».

Паровозные депо находятся на территории, ограниченной с одной стороны набережной Обводного канала, с другой — участком Московского вокзала, с третьей — Днепропетровской улицей, с четвертой — Кременчугской улицей. Круглое здание сейчас используют как ремонтно-производственный цех Октябрьской железной дороги.

24 июля в реестр объектов культурного наследия регионального значения внесли доходный дом Александра Шульгина на Кирочной улице в Петербурге.

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