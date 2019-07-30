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Замгенпрокурора РФ потребовал жестко пресекать незаконные акции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Прокуроры должны жестко пресекать действия участников и организаторов несанкционированных акций в период подготовки к единому дню голосования. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.

«Последнее событие в Москве диктует необходимость корректировки организации надзора в органах в период подготовки к проведению единого дня голосования», — сказал замгенпрокурора на заседании коллегии ведомства.

По его словам, прокуроры должны своевременно реагировать на факты нарушения законодательных прав граждан и жестко пресекать действия участников и организаторов несанкционированных акций, передает ТАСС.

Буксман отметил, что для этого необходимо использовать «весь арсенал мер реагирования», в том числе и вопросы антитеррористической защищенности избирательных участков.

27 июля в центре Москвы прошел несанкционированный миттинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным полиции, в акции участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны. Один из участников митинга, бросивший мусорный бак в бойцов ОМОНа, стал фигурантом уголовного дела. Во вторник стало известно о возбуждении двух новых уголовных дел в отношении участников акции.

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