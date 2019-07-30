Более 120 хозяйств пострадали от паводка в Амурской области

Сельскохозяйственные посевы пострадали из-за паводка в Амурской области. Переизбыток воды наблюдается на полях как минимум 125 хозяйств.

По данным министерства сельского хозяйства региона, от переувлажнения почвы пострадали посевы зерновых культур и сои в Тамбовском, Михайловском, Константиновском, Октябрьском, Бурейском, Ромненском и других районах. Общая площадь полей превышает 126 тыс. га. Еще более 11,2 тыс. га в Мазановском и Серышевском районах пострадали при разливе рек. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

Районные комиссии не могут добраться до некоторых хозяйств из-за затопления. По мере обследования территорий количество пострадавших аграриев будет увеличиваться. По последним данным, посевы повреждены в 125 хозяйствах.

Режим ЧС ввели в Приамурье 25 июля из-за паводка, который был вызван ливнями. Тогда затопило 11 населенных пунктов. В Селемджинском и Мазановском районах проводилась эвакуация порядка 1,3 тыс. местных жителей. Жители села Углового отказались от эвакуации и решили переждать наводнение на сопке. В списке необходимых продуктов они указали сладости и сигареты. Губернатор Василий Орлов рекомендовал населению бросить курить, однако пожелания местных жителей исполнили спонсоры.