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Напавший на магазин игрушек на Урале мальчик состоит на учете в МВД

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Стали известны некоторые подробности по поводу двух мальчиков, восьми и 12 лет, которые попытались ограбить игрушечный магазин в Екатеринбурге. Выяснилось, что один из них состоит на учете в полиции за кражи и самовольные уходы.

Как сообщает ТагилСити.ру со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелыха, младший грабитель воспитывается в полной семье с пятью детьми, он ни разу до этого не привлекался за правонарушения к ответственности.

Что касается его старшего товарища, который поднял игрушечный пистолет на продавца, на него полиция уже обращала внимание. Его мать заявляла, что не может справиться со своим сыном, поэтому ее саму не раз привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Инцидент произошел 29 июля после того, как продавец заподозрила детей в краже. Один из них начал стрелять в нее из игрушечного пистолета с шариками. Женщина не пострадала. Одному мальчику удалось скрыться, второго поймали.

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