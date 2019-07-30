Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утверждающее перечень собачьих пород, признанных потенциально опасными. Документ размещен на сайте кабмина во вторник, 30 июля.

В список вошли 12 пород собак, среди которых американский бандoг, aмбульдог, aкбаш, булли кутта, бразильский бульдог, бэндог, бульдог алапахский чистокровный (отто), волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмacтиф, северoкавказская собака, а также возможные помеси этих пород.

Выгул таких собак без намордника и поводка запрещается, кроме тех случаев, когда животное находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу.

В марте МВД России собиралось внести в список 69 пород собак, которых нельзя будет выгуливать без поводка и намордника, однако позже сократило его до 13 позиций из 12 пород и отдельного пункта для метисов.

11 июля сообщалось, что ряд профильных министерств в России предложил расширить перечень потенциально опасных пород собак до 35 пунктов.