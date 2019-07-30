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Новые корпуса построят для домов-интернатов в Коми

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Фото: komiinform.ru
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В Республике Коми планируют построить новые корпуса для Тентюковского и Кунибского интернатов. На эти цели удалось привлечь из федерального бюджета почти 600 млн рублей. Об этом заявил глава республики Сергей Гапликов на рабочем совещании по вопросам развития социальной отрасли региона.

Как сообщает пресс-служба главы республики, корпуса для Тентюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов и Кунибского психоневрологического интерната построят в рамках нацпроекта «Демография». Стоимость работ оценили в 867 млн рублей, пишет ИА «Комиинформ».

В 2020–2021 годах на реализацию проекта из федерального бюджета направят 588,6 млн рублей. Остальные средства поступят в 2022 году.

В Тентюковском доме-интернате построят корпус на 90 мест, в Кунибском — на 70. Здания будут отвечать всем требованиям, в них создадут безбарьерную среду.

В Республике Коми работают 13 домов-интернатов, в которых проживают 3052 человека. Очередность на размещение в них отсутствует с апреля 2017 года.

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