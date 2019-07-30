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Более 370 человек пострадали от клещей в Тульской области

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На территории Тульской области с 22 по 28 июля зарегистрировано 373 обращения к медикам из-за укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Среди пострадавших 90 детей. Ведомство отслеживает количество обращений в медучреждения и контролирует ситуацию, пишет газета «Тульские известия».

Ранее шведские медики выяснили, что список болезней, которые переносят клещи, может пополниться новой болезнью — бабезиозом. Врачи предупредили дачников и всех отдыхающих на природе, что бабезиоз — это инвазивное, трансмиссивное заболевание животных и человека, оно вызывает симптомы, похожие на те, которые наблюдаются при гриппе, в том числе повышенную температуру и ломоту.

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