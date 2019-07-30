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Синоптики центра «Фобос» рассказали о погоде в Москве 30 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Температура воздуха в Москве в среду, 30 июля, прогреется до 17 градусов тепла, передает «РИА Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Синоптики прогнозируют облачную ветряную погоду с кратковременными дождями на северо-востоке региона.

В центре Москвы температура составит плюс 15 — 17 градусов, в области — плюс 13 — 18.

Ветер ожидается северо-западный, порывисты, скорость составит 4 — 9 метров в секунду.

Специалисты Гидрометцентра прогнозируют облачная погода с прояснениями ожидается в Москве и Московской области. Температура воздуха днем составит 13–15 градусов. Ветер будет северо-западный 7–12 м/с, атмосферное давление — 740 мм рт. ст.

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