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В преддверии юбилея актеры озвучки «Санта-Барбары» рассказали о работе

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Фонтанка, 39 в Санкт-Петербурге — здесь заокеанские Кэпвеллы, Локриджи и Перкинсы заговорили на русском. Петербурженка Татьяна Иванова посвятила 10 лет своей жизни «Санта-Барбаре». Ее голос по-прежнему молод и узнаваем, она подарила свои интонации брюнетке Джулии.

Галина Чигинская до сих пор работает за кадром. На большом экране она появлялась редко, зато ее интриганку Джину обожала вся страна. Голосом Валерия Соловьева 200 серий говорил СиСи Кэпвелл. Внимательный слушатель в нем всегда
мог узнать героя «Санта-Барбары».

Создатели сериала назвали петербургскую озвучку лучшей в мире. Однако чем закончилась мыльная опера, российский зритель так и не узнал. В 2002 году на экраны вышла 2040-я серия, остальные 100 россияне так и не увидели. Фан-клубы по всей стране собирают деньги на дубляж невышедших эпизодов. Вдруг однажды настанет новый сезон русской «Санта-Барбары»?

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