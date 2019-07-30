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Военные оказали помощь в борьбе с последствиями наводнений в регионах

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Военные восстановили дополнительные дамбы в Тулуне на реке Ия (Иркутская область). Работы велись вблизи федеральной
трассы Р-255 и водозабора Красный Яр. Всего привезли и засыпали около 10 тыс. куб. м скального грунта. Группировка Минобороны продолжает ликвидировать последствия паводка.

В Приамурье число военных для борьбы с наводнением увеличили вдвое. В районе города Свободный сейчас задействованы 150 человек. На реке Зея укрепляют береговую линию и возводят защитные дамбы.

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