Военные оказали помощь в борьбе с последствиями наводнений в регионах

Военные восстановили дополнительные дамбы в Тулуне на реке Ия (Иркутская область). Работы велись вблизи федеральной

трассы Р-255 и водозабора Красный Яр. Всего привезли и засыпали около 10 тыс. куб. м скального грунта. Группировка Минобороны продолжает ликвидировать последствия паводка.



В Приамурье число военных для борьбы с наводнением увеличили вдвое. В районе города Свободный сейчас задействованы 150 человек. На реке Зея укрепляют береговую линию и возводят защитные дамбы.