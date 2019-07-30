В Тулуне на неопределенное время перекрыли федеральную трассу. Паводковая ситуация в регионе ухудшается, прогнозы неблагоприятные. Уровень воды в реке Ия на 2 м превысил критическую отметку и продолжает расти.

Тем временем режим чрезвычайной ситуации объявили в большинстве районов Хабаровского края. Из-за проливных дождей водоемы переполнены и могут выйти из берегов. На этой неделе осадки в регионе сохранятся.